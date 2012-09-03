Суд приказал вернуть 43 га земли на берегу Черного моря

Хозяйственный суд Крыма отменил распоряжение местной райгосадминистрации о предоставлении в пользование предпринимателю для ведения сельского хозяйства земельного участка площадью 42,5 га в прибрежной защитной полосе Черного моря на расстоянии 100 метров от уреза воды, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Суд удовлетворил иск прокуратуры Ленинского района.

"Он подтвердил доводы надзорного ведомства о несоответствии распоряжения Ленинской РГА требованиям закона, который запрещает выделение земли в прибрежных защитных полосах в собственность или пользование для сельскохозяйственных нужд и под жилую застройку", - говорится в пресс-релизе.