Суд приказал вернуть 43 га земли на берегу Черного моря
12:19, 03 сентября 2012Крым
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В 100 метрах от уреза
Хозяйственный суд Крыма отменил распоряжение местной райгосадминистрации о предоставлении в пользование предпринимателю для ведения сельского хозяйства земельного участка площадью 42,5 га в прибрежной защитной полосе Черного моря на расстоянии 100 метров от уреза воды, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Суд удовлетворил иск прокуратуры Ленинского района.
"Он подтвердил доводы надзорного ведомства о несоответствии распоряжения Ленинской РГА требованиям закона, который запрещает выделение земли в прибрежных защитных полосах в собственность или пользование для сельскохозяйственных нужд и под жилую застройку", - говорится в пресс-релизе.
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