Украинский корабль участвует в активации "Блэксифор"

Корабль управления Военно-морских сил Украины «Славутич» с 6 по 24 августа примет участие в очередной активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blackseafor, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Во время морских фаз августовской активации экипаж украинского корабля под командованием капитана 2 ранга Григория Бреева совместно с коллегами из флотов черноморских стран проведут ряд учений, в частности, по проводке за тралами, визуальной связи, тактическому маневрированию, пополнению запасов в море, спасению человека, оказавшегося за бортом, отражение атаки малогабаритной надводной цели, контроля движения торговых судов и другие.

Кроме того, по плану активации, Славутич» в составе корабельного соединения посетит порты Гельджук (Турция), Трабзон (Турция) и Новороссийск (Российская Федерация).

4 августа «Славутич» отправился из Севастополя в порт Гельджук, где и начнется очередная активация.

В апреле 2001 года в Стамбуле первые заместители министров иностранных дел Причерноморских стран подписали «Соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества» (Blackseafor - силы Черного моря). Ее главными направлениями являются поисково-спасательные операции, контроль морского судоходства, операции по предоставлению гуманитарной помощи, борьбе с минной угрозой, операции по защите окружающей среды, обмен визитами доброй воли.