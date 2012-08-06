Средневековую крепость Чембало "латают" в Севастополе

Реставрационные работы на средневековой крепости Чембало, на которой 4 года назад из-за сильных дождей произошло частичное обрушение главной башни крепости-донжона, начались на территории балаклавского филиала Национального заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе, сообщил УНИАН менеджер по связям с общественностью заповедника Александр Скрипниченко.

Специалисты приступили к очистке старой кладки от разрушенного раствора и разбору завалов в районе Северной куртины. В дальнейшем они произведут инъектирование (заполнение под давлением) стеновых пустот сложным известковым раствором и выполнят расшивку швов кладки, что должно защитить стены от разрушительного влияния влаги и ветра.

По словам Скрипниченко, известно, что четыре года назад именно из-за сильных дождей произошло частичное обрушение главной башни крепости-донжона. В соответствие с ранее утвержденным проектом, продолжатся работы и на донжоне. До конца года здесь предстоит освоить 216 тыс гривен, выделенных государственным бюджетом Украины.

По мнению заведующего отделом научной консервации и реставрации памятников археологии Национального заповедника «Херсонес Таврический» Виктора Самойленко, этих денег достаточно для завершения конкретного этапа работ, проект которого был утвержден еще в 2011 году. По результатам проведенного тогда тендера право на проведение реставрационных работ на Чембало получила фирма «Куртина» (бывшее предприятие «Крымреставрация»).

Генеральный директор заповедника Леонид Жунько считает, что у Чембало очень хорошие перспективы. Недавно на ученом совете заповедника утверждена концепция музеефикации балаклавского филиала. «Старая крепость начинает новую жизнь», - отметил Скрипниченко.