Марсоход высадился на красной планете
12:19, 06 августа 2012Крым
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Есть ли жизнь на Марсе
Марсоход Curiosity после восьмимесячного перелета совершил успешную посадку в районе кратера Гейла на Марсе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на НАСА.
Curiosity будет вести детальные геологические и геохимические исследования, изучать атмосферу и климат планеты, искать воду и ее следы, органические вещества.
Эти данные помогут определить, был ли когда-то Марс пригоден для жизни, и есть ли на нем места, пригодные для жизни, сейчас.
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