Марсоход высадился на красной планете

Марсоход Curiosity после восьмимесячного перелета совершил успешную посадку в районе кратера Гейла на Марсе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на НАСА.

Curiosity будет вести детальные геологические и геохимические исследования, изучать атмосферу и климат планеты, искать воду и ее следы, органические вещества.

Эти данные помогут определить, был ли когда-то Марс пригоден для жизни, и есть ли на нем места, пригодные для жизни, сейчас.