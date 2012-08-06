Украину поджарит до +40°С

7 августа в западных и северных областях Украины активный фронт, перемещающийся с Западной Европы, обусловит сильные ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории нашей страны малоградиентная область повышенного давления - отдельные кратковременные дожди, сообщает "Метеопрог" специально для УНИАН.

Ночью без осадков, днем сильные ливни, грозы, град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью 18-20 градусов, днем 29-34. Ветер северо-восточный, юго-западный, северо-западный, 5-10 м/с.

В южных областях

Ночью и днем без осадков. Температура ночью 21-25 градусов, днем жара 32-39. Ветер северный, , 5-10 м/с.

В восточных областях

Ночью и днем отдельные кратковременные дожди. Температура ночью 20-22, днем жара 32-39 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В западных областях

Ночью без осадков, днем сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 17-19 градусов, днем 24-29, в Карпатах 22-23 . Ветер северо-восточный, юго-восточный, юго-западный, северо-западный, 5-12 м/с.

В центральных областях

Ночью без осадков, днем на Винничине грозовые дожди. Температура ночью 18-20 градусов, днем жара 30-37. Ветер северо-восточный, юго-восточный, 5-12 м/с.

Погода на курортах Крыма: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный, 5-8 м/с. Температура ночью 22-23 градуса, днем жара 33-39. Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Севастополя 27 градусов, в районе Ялты и Феодосии 26 градусов, в районе Евпатории и Одессы 25 градусов.

Погода на курортах Карпат: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве ночью без существенных осадков, днем сильные ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-18 градусов, днем 25-27. Ветер юго-восточный, северо- восточный, юго-западный, северо-западный, 5-12 м/с.