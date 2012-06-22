Россия впервые рассчиталась наличкой за полигон в Крыму

Министерство обороны Российской Федерации рассчиталось с Министерством обороны Украины за использование полигона взлетно-посадочных систем “Нитка”, расположенного в Крыму. Впервые, начиная с 2006 года, оплата осуществлена денежными средствами, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Российская сторона перечислила на валютный счет оборонного ведомства Украины 1 373 809 долларов США.

Деньги будут проконвертированы в национальную валюту - гривну - и направлены на ремонт и восстановление военной техники и вооружения украинской армии и сил флота, подчеркнули в Минобороны.