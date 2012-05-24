У аэропорта Симферополя - новый шеф

12:00, 24 мая 2012
Крым
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Васютин продержался меньше года

Фонд имущества Крыма назначил Юрия Солончука председателем правления международного аэропорта "Симферополь" сроком на 5 лет. 

Акциями предприятия он не владеет. 

Солончук с конца апреля исполнял обязанности председателя правления предприятия.  До этого работал директором департамента по развитию аэропорта. 

Ранее, 10 месяцев, должность главы правления предприятия занимал Сергей Васютин. 

Аэропорт построен в сороковых годах прошлого века. Он имеет две взлетно-посадочные полосы и является вторым в Украине по объему перевозки пассажиров.  

По материалам УН

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