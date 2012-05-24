У аэропорта Симферополя - новый шеф

Фонд имущества Крыма назначил Юрия Солончука председателем правления международного аэропорта "Симферополь" сроком на 5 лет.

Акциями предприятия он не владеет.

Солончук с конца апреля исполнял обязанности председателя правления предприятия. До этого работал директором департамента по развитию аэропорта.

Ранее, 10 месяцев, должность главы правления предприятия занимал Сергей Васютин.

Аэропорт построен в сороковых годах прошлого века. Он имеет две взлетно-посадочные полосы и является вторым в Украине по объему перевозки пассажиров.

По материалам УН