У аэропорта Симферополя - новый шеф
12:00, 24 мая 2012Крым
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Васютин продержался меньше года
Фонд имущества Крыма назначил Юрия Солончука председателем правления международного аэропорта "Симферополь" сроком на 5 лет.
Акциями предприятия он не владеет.
Солончук с конца апреля исполнял обязанности председателя правления предприятия. До этого работал директором департамента по развитию аэропорта.
Ранее, 10 месяцев, должность главы правления предприятия занимал Сергей Васютин.
Аэропорт построен в сороковых годах прошлого века. Он имеет две взлетно-посадочные полосы и является вторым в Украине по объему перевозки пассажиров.
По материалам УН
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