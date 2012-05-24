Сегодня - один из двенадцати главных церковных праздников

Христиане - православные, греко- и римо-католики - празднуют в четверг Вознесение Господне, один из двенадцати главных праздников года в православной церкви.

Вознесение на Небо Иисуса Христа отмечается на 40-й день после Пасхи и всегда приходится на четверг. В основе праздника - евангельское предание о воскресении Иисуса Христа и вознесении его через 40 дней после смерти на небо.

Иисус Христос после воскресения сорок дней продолжал являться своим ученикам, позволял осязать себя, напутствовал их и разделял с ними пищу. На сороковой день Христос вознесся на небо. При этом Спаситель пообещал, что отправляется в Царство Отца Небесного, но будет незримо пребывать на земле до скончания века.

Значение Вознесения сравнимо со значением Рождества Христова - родившись среди людей, Богочеловек возвысил человеческую природу своим снисхождением. Поднявшись же на небо, еще больше возвысил ее своим восхождением.

В народе на праздник по обычаю пекли "лесенки" - символ восхождения Христа на небо. Считается, что в этот день начинает колоситься пшеница и перестает петь кукушка. На праздник Вознесения существовал запрет на работы в поле.

В Римской литургии Вознесение относится к числу великих праздников и отмечается всенощным богослужением. С этим праздником связано несколько особых обрядов, включающих благословение бобов и винограда во время мессы, тушение пасхальной свечи, торжественные процессии.

Празднование Вознесения в католических храмах начинается за три дня: понедельник, вторник и среда перед Вознесением именуются "Тремя днями прошения". В эти дни совершаются специальные церковные процессии и читаются молитвы с восхвалением Бога и просьбами благоприятной погоды и хорошего урожая.

Для наглядного представления самого события Вознесения Христова на небо в некоторых римо-католических церквах совершается поднятие статуи Христа до самого потолка храма (он символизирует небо), сопровождаемое песнопениями.

Более чем в 20 странах мира праздник Вознесения является нерабочим днем.