Фанфары громыхнут в Ялте

Международный фестиваль "Фанфары Ялты" пройдет 25-31 мая на южном берегу Крыма.

"Духовая музыка зазвучит на открытых концертных площадках. Как и в прошлом году, кроме традиционных выступлений, оркестры посетят многие поселки Большой Ялты. Для музыкантов - это прекрасная возможность поделиться своим творчеством, а для жителей поселков - лишний повод получить заряд бодрости и хорошего настроения", - сообщила пресс-служба мэрии Ялты.

Этот фестиваль проводится уже в четвертый раз.

А в начале месяца, 4-8 мая, в Ялте организуют международный фестиваль "Джалитон". Он проводится в седьмой раз для популяризации джаза среди молодежи.