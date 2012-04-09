В Крыму вторую неделю ищут глухонемого мальчика

В Крыму уже вторую неделю ищут 16-летнего подростка из Полтавы Константина Магденко, который пропал на международных соревнованиях по спортивному ориентированию 30 марта в районе Ангарского перевала, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Глухонемой мальчик исчез, когда до финиша оставалось около 400 метров. Сначала участники состязаний пытались самостоятельно разыскать спортсмена, после - обратились за помощью в милицию.

Подростка ищут бойцы МЧС. Они прошли уже больше 40 квадратных километров.

Так, 8 апреля спасатели прочесали 7 квадратных километров.