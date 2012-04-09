Крым зальет
10:00, 09 апреля 2012Крым
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В регионе штормовое предупреждение
Крымское управление Министерства чрезвычайных ситуаций объявило штормовое предупреждение в регионе на понедельник, 9 апреля, из-за ожидаемого ухудшения погоды и просит жителей Крыма и туристов отложить походы в горы и не выезжать на рыбалку и охоту, сообщила пресс-служба ведомства.
"Днем местами на полуострове ожидаются сильные дожди", - говорится в пресс-релизе.
Непогоду будет сопровождать юго-западный ветер с переходом на северо-западный, скорость которого достигнет 20 метров в секунду.
Спасатели советуют владельцам автомобилей воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.
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