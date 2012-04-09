Крым зальет

Крымское управление Министерства чрезвычайных ситуаций объявило штормовое предупреждение в регионе на понедельник, 9 апреля, из-за ожидаемого ухудшения погоды и просит жителей Крыма и туристов отложить походы в горы и не выезжать на рыбалку и охоту, сообщила пресс-служба ведомства.

"Днем местами на полуострове ожидаются сильные дожди", - говорится в пресс-релизе.

Непогоду будет сопровождать юго-западный ветер с переходом на северо-западный, скорость которого достигнет 20 метров в секунду.

Спасатели советуют владельцам автомобилей воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.