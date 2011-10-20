"Боинг" с 270 пассажирами, летевший из Египта в Россию, экстренно сел в Крыму

Самолет, выполнявший рейс из Хургады (Египет) в Санкт-Петербург (Россия), совершил вынужденную посадку в международном аэропорту "Симферополь" в среду вечером из-за отказа правого двигателя, сообщила УНИАН пресс-секретарь аэропорта Алина ЗУБКОВА.

На борту "Боинга-767" авикомпании "Россия" находились около 270 пассажиров и семь членов экипажа.

"Экипаж запросил аварийную посадку. По тревоге поднимали весь симферопольский гарнизон МЧС. "Боинг" благополучно сел. Никто не пострадал", - рассказал представитель Министерства чрезвычайных ситуаций.

Пассажиров "Боинга" забрали в Петербург два самолета. Они вылетели в Россию в четверг рано утром.

Совершивший вынужденную посадку самолет осматривают авиатехники.

Напомним, Ан-148, выполнявший рейс из Симферополя в аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург), вечером 15 октября после взлета экстренно сел в аэропорту из-за попадания птицы в двигатель. На борту самолета авиакомпании "Россия" находились 68 пассажиров и пять членов экипажа.