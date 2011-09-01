Украинец погиб в море в Крыму

Отдыхающий из винницкого города Гайсин погиб в Черном море на северо-западе Крыма, вероятно, в результате сердечного приступа, сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МЧС.

61-летнего украинца отнесло в море во второй половине дня 31 августа близ села Стерегущее Раздольненского района.

Спасатели на водным мотоцикле отправились на помощь мужчине и доставили его на берег. Отдыхающий находился в бессознательном состоянии. Первая медицинская помощь результатов не дала. Врачи «скорой помощи» констатировали смерть.

Проводится расследование обстоятельств трагедии.