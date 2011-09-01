Украинец погиб в море в Крыму
11:14, 01 сентября 2011Крым
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Подвело сердце
Отдыхающий из винницкого города Гайсин погиб в Черном море на северо-западе Крыма, вероятно, в результате сердечного приступа, сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МЧС.
61-летнего украинца отнесло в море во второй половине дня 31 августа близ села Стерегущее Раздольненского района.
Спасатели на водным мотоцикле отправились на помощь мужчине и доставили его на берег. Отдыхающий находился в бессознательном состоянии. Первая медицинская помощь результатов не дала. Врачи «скорой помощи» констатировали смерть.
Проводится расследование обстоятельств трагедии.
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