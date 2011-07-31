Украина скорбит по погибшим горнякам

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ объявил воскресенье днем траура в Украине из-за аварий на двух шахтах в Луганской и Донецкой областях, в результате которых погибли 37 человек.

На госучреждениях 31 июля приспущены украинские флаги.

ЯНУКОВИЧ рекомендовал также ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести изменения в программы теле- и радиопередач.

Взрыв на шахте "Суходольская-Восточная", которая входит в состав угледобывающей компании "Краснодонуголь", призошел в ночь на пятницу. Погибли 26 горняков, еще 2 пострадали.

Авария на поверхности шахты имени Бажанова госпредприятия "Макеевуголь" произошла в пятницу утром - обрушилось устройство для подъема и спуска людей. Погибли 11 горняков, 4 травмированы.