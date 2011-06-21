Маневры ВМС США в Черном море нервируют российский МИД

Маневры ВМС США в Черном море идут вразрез с характером российско-американских отношений, говорится в комментарии Министерства иностранных дел России в связи с заходом американского противоракетного крейсера "Монтерей" в Грузию.

"Продолжающиеся перемещения крейсера ВМС США "Монтерей", оборудованного системой "Иджис", в акватории Черного моря вызывают все новые серьезные вопросы. МИД России ранее выражал обеспокоенность тем, что параллельно с разговорами о сотрудничестве в области ПРО фактически проводится оперативная противоракетная "рекогносцировка" в непосредственной близости от границ нашей страны", - отмечают российские дипломаты.

Они заявили, что демонстративный заход корабля в порт Батуми будет воспринят грузинским руководством как поощрение его "реваншистских устремлений в отношении российских союзников - Абхазии и Южной Осетии - и не будет способствовать укреплению стабильности в регионе".

МИД РФ заявляет также, что речь идет не о единичном посещении Грузии кораблями США - 9 июня там побывал ракетный крейсер "Анцио".

"Считаем, что подобные маневры идут вразрез с нынешним характером российско-американских отношений. Ожидаем от Вашингтона более конструктивного подхода, отвечающего задачам обеспечения безопасности на Южном Кавказе и в целом в Черноморском регионе, уважения законных интересов и озабоченностей всех расположенных здесь государств", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство России.

Ранее МИД РФ выражал обеспокоенностьзаходом в Черное море американского крейсера "Монтере" для участия в украинско-американских учениях "Си Бриз - 2011".