Яцуба: Севастополь не ляжет под Крым

Председатель Севастопольской государственной администрации Владимир ЯЦУБА заявляет, что разговоры о вхождении Севастополя в состав Аавтономной республики Крым беспочвенны.

«Севастополь в обиду не дам, Севастополь под Крымом не будет. Я это публично говорю», - сказал ЯЦУБА в четверг вечером в эфире севастопольской региональной государственной телерадиокомпании.

Он добавил, что три дня назад то же самое «по телефону сказал» и председателю Совета министров Крыма Василию ДЖАРТЫ.

Вместе с тем, ЯЦУБА заявил, что Севастополь обязательно возьмет разработанную стратегию развития Крыма. «Обязательно сделаем какие-то объединяющие мостики», - сказал он.

Развитие Севастополя должно быть синхронизировано со стратегией развития Крыма, заявил в среду ДЖАРТЫ.

«Мы должны синхронизировать экономическое развитие автономии и города Севастополя. Нужно видеть общую перспективу развития, выстраивать общую стратегию. Не должно быть, например, одновременного строительства портового контейнерного терминала в Евпатории и такого же комплекса в Севастополе - это ненужная, неоправданная конкуренция», - сказал крымский премьер.