Основным боевым кораблем украинских ВМС будет корвет

Корабль класса «корвет» будет основным боевым кораблем украинских ВМС, заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО в четверг журналистам в Севастополе.

«Мы знаем, что каждое большое государство уделяет максимальное внимание развитию флота. То, что с этого года мы все же начали строить наш, украинский многофункциональный корабль класса «корвет» - это очень хорошо. Это надежда на то, что Военно-морским силам быть. Мы планируем, что это будет основной боевой корабль украинских ВМС», - отметил начальник Генштаба.

Он сообщил, что в ВМС Украины «на сегодня в строю 15 боевых кораблей», тогда как еще год назад их было 7.

«За этот год вдвое возобновили техническое состояние, боеспособность, это уже о многом говорит», - сказал начальник Генштаба.

«На сегодняшний день наплаваность (количество часов пребывания кораблей и судов непосредственно в море на выполнении заданий - ред.) кораблей ВМС в 2,5 раза больше, чем в 2009 и 2010 годах, это говорит о том внимании, которые сегодня уделяют Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины именно Военно-морским силам Украины», - заявил ПЕДЧЕНКО.

ВМС проводят учения по территориальной обороне «Содействие-2011» под общим руководством начальника генштаба - главнокомандующего ВСУ.