Члены керченской банды получили от 11 лет тюрьмы до пожизненного
17:50, 16 июня 2011Крым
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Пять убийств, три покушения, два разбоя
Апелляционный суд Крыма приговорил пятерых членов организованной преступной группы к 11-15 годам лишения свободы и одного - к пожизненному заключению, доказав их вину в пяти убийствах, трех покушениях на убийство и двух разбойных нападениях в 1994-2001 годах, сообщила в четверг пресс-служба крымской прокуратуры.
Суд также лишил всех обвиняемых имущества.
Банда орудовала в Керчи.
Апелляционный суд - суд первой инстанции в этом деле, поскольку преступления относятся к особо тяжким.
Приговор может быть обжалован.
В 1990-х годах организованные преступные группировки вели ожесточенную борьбу за передел сфер влияния на крымском полуострове.
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