Члены керченской банды получили от 11 лет тюрьмы до пожизненного

17:50, 16 июня 2011
Крым
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Пять убийств, три покушения, два разбоя

Апелляционный суд Крыма приговорил пятерых членов организованной преступной группы к 11-15 годам лишения свободы и одного - к пожизненному заключению, доказав их вину в пяти убийствах, трех покушениях на убийство и двух разбойных нападениях в 1994-2001 годах, сообщила в четверг пресс-служба крымской прокуратуры.

Суд также лишил всех обвиняемых имущества.

Банда орудовала в Керчи.

Апелляционный суд - суд первой инстанции в этом деле, поскольку преступления относятся к особо тяжким.

Приговор может быть обжалован.

В 1990-х годах организованные преступные группировки вели ожесточенную борьбу за передел сфер влияния на крымском полуострове.

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