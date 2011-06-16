Члены керченской банды получили от 11 лет тюрьмы до пожизненного

Апелляционный суд Крыма приговорил пятерых членов организованной преступной группы к 11-15 годам лишения свободы и одного - к пожизненному заключению, доказав их вину в пяти убийствах, трех покушениях на убийство и двух разбойных нападениях в 1994-2001 годах, сообщила в четверг пресс-служба крымской прокуратуры.

Суд также лишил всех обвиняемых имущества.

Банда орудовала в Керчи.

Апелляционный суд - суд первой инстанции в этом деле, поскольку преступления относятся к особо тяжким.

Приговор может быть обжалован.

В 1990-х годах организованные преступные группировки вели ожесточенную борьбу за передел сфер влияния на крымском полуострове.