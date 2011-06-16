Рада узаконила Совмин

Верховная Рада Украины приняла закон «О Совете министров Автономной республики Крым», в котором определяются полномочия, порядок формирования и правовые основы деятельности крымского правительства.

«За» проголосовали 254 из 397 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон состоит из восьми разделов, которые содержат 61 статью.

Рада установила, что Совмин является коллегиальным органом, который формируется Верховным советом Крыма на срок его полномочий и возглавляется председателем Совмина.

Председатель Совмина назначается на должность и увольняется крымским парламентом при согласовании с президентом.

В состав правительства автономии входят председатель Совмина, первый заместитель и заместители председателя, руководитель аппарата Совмина, председатели республиканских комитетов.

Членами крымского правительства могут быть граждане Украины, которые имеют право голоса, полное высшее образование и владеют государственным языком.

Законом определяются полномочия Совмина в сферах экономики, сельского хозяйства, землеустройства, лесного и охотничьего хозяйства, курортно-рекреационной, туристической отраслях и т.п.

В мае 2010 года президент Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительствам Украины и Крыма разработать для последующего внесения в Раду проект закона «О Совете министров АРК».

«Закон позволит максимально эффективно использовать потенциал исполнительной власти, направленной на проведение инициированных президентом системных социально-экономических реформ», - прокомментировал принятие документа председатель Совмина Василий ДЖАРТЫ.

Ранее действовавшая нормативно-правовая база недостаточно регулировала место Совмина в системе органов исполнительной власти автономии, порядок формирования, требования к членам правительства республики, считает Министерство юстиции Украины.