На 10 рабочих мест - 60 украинцев

60 человек претендовали в мае на 10 рабочих мест в Украине (на 1 января - 88 человек), сообщила Государственная служба статистики.

При этом количество украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости, на 1 июня составило 565,9 тыс. человек - на 31,4 тыс. человек меньше, чем на 1 мая.

На 1 июня потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 95 тыс. человек (на 1 января - 63,9 тыс. человек).