Крым продал 22 га за $1,9 млн
14:53, 16 июня 2011Крым
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Втрое дороже стартовой цены
Земельный участок площадью 22,13 гектара на южном берегу Крыма продан за 15 миллионов гривен на аукционе в четверг - цена лота, за который боролись два претендента, выросла почти втрое.
Участок в районе поселка Симеиз расположен в трех километрах от Черного моря и в пятистах метрах от трассы. Земля должна быть использована для строительства рекреационного объекта.
Представитель победителя торгов отказался уточнять, кому досталась земля.
Первый аукцион состоялся в Крыму в феврале, с молотка ушли два участка в районе южнобережного поселка Гурзуф общей площадью 3,18 гектара за 3,12 миллиона гривен. Землю купила киевская компания «Технополис-1».
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