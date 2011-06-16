"Авианова" начала полеты из Москвы в Симферополь

Российская компания "Авианова", специализирующая на бюджетных пассажирских авиаперевозках внутри России, в четверг совершила свой первый международный полет, открыв рейс по маршруту "Москва - Симферополь", сообщил управляющий директор "Авиановы" Эндрю ПАЙН на пресс-конференции в Симферополе.

"Для нас сегодня исторический момент - мы впервые пересекли границу Российской Федерации. Конечно, у нас есть планы дальнейшего развития международной сети", - сказал ПАЙН.

Полеты в Симферополь будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

Самые дешевые билеты на самолет стоят 250 рублей (около 70 гривен). Правда, до октября их уже раскупили.

"Я уверен, что через год мы увеличим количество рейсов из Москвы в Симферополь, и появятся рейсы из других городов России", - заявил ПАЙН.

Он не исключил, что самолеты лоу-кост компании будут летать в Симферополь из Санкт-Петербурга, Ростова и Сургута.

"Авианова", работающая менее двух лет, базируется в московском аэропорту "Шереметьево" и в Краснодаре. Компания осуществляет порядка 400 рейсов в неделю на шести самолетах Airbus A320.