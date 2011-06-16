880 тысяч туристов отдохнули в Крыму
10:57, 16 июня 2011Крым
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+3% к прошлому году
880 тысяч туристов отдохнули в Крыму с начала года, это на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2010-го года, сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма автономии.
Ведомство рассчитывает, что на следующей неделе количество курортников достигнет одного миллиона.
«Мы планируем (торжественную) встречу миллионного туриста в аэропорту Симферополя», - сказал первый замминистра курортов Александр ЛИЕВ.
Первенство по количеству отдыхающих в Крыму по-прежнему остается за украинцами.
Минтуризма Крыма прогнозирует увеличение турпотока в регионе в 2011 году на 15% - до 6,58 млн. человек по сравнению с 2010-м.
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