Губернатор Севастополя теперь вождь городских бело-голубых

Севастопольская городская организация Партии регионов избрала своим новым председателем Владимира ЯЦУБУ, недавно назначенного руководителем государственной администрации Севастополя.

Возглавлявший до этого момента парторганизацию Валерий САРАТОВ, уволенный с должности губернаторя 1 июня, написал заявление о сложении с себя полномочий председателя севастопольских "бело-голубых".

Участники конференции единогласно проголосовали за предложенную президиумом и политсоветом городской организации кандидатуру ЯЦУБЫ.

Первый заместитель председателя ПР Владимир РЫБАК вручил САРАТОВУ грамоту от имени главы Партии регионов Николая АЗАРОВА и поблагодарил бывшего лидера севастопольских регионалов за работу.