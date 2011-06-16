Губернатор Севастополя теперь вождь городских бело-голубых
10:42, 16 июня 2011Крым
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Саратов ушел с грамотой
Севастопольская городская организация Партии регионов избрала своим новым председателем Владимира ЯЦУБУ, недавно назначенного руководителем государственной администрации Севастополя.
Возглавлявший до этого момента парторганизацию Валерий САРАТОВ, уволенный с должности губернаторя 1 июня, написал заявление о сложении с себя полномочий председателя севастопольских "бело-голубых".
Участники конференции единогласно проголосовали за предложенную президиумом и политсоветом городской организации кандидатуру ЯЦУБЫ.
Первый заместитель председателя ПР Владимир РЫБАК вручил САРАТОВУ грамоту от имени главы Партии регионов Николая АЗАРОВА и поблагодарил бывшего лидера севастопольских регионалов за работу.
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