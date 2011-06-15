Кабмин отменил талоны о техосмотре

Кабинет министров Украины внес изменения в некоторые постановления правительства относительно отмены талона к удостоверению водителя. Текст документа размещен на сайте Кабмина.

В частности, исключено упоминание талона в Правилах предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 18 февраля 1997 г. №176; в Правилах дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 10 октября 2001 г. №1306; в Порядке проведения государственного технического осмотра колесных транспортных средств, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 9 июля 2008 г. №606; а также – Перечне документов, необходимых для осуществления перевозки груза автомобильным транспортом во внутреннем сообщении.

Напомним, 14 апреля вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отмене талона к удостоверению водителя и совершенствованию регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения". Законом внесено изменение в Кодекс Украины об административных правонарушениях и закон "О дорожном движении". Внесено изменение в часть 9 статьи 15 закона "О дорожном движении", согласно которой право на управление транспортными средствами соответствующей категории подтверждается только удостоверением водителя транспортного средства с установленным сроком действия. Таким образом, ВР отменила талон к удостоверению водителя транспортного средства.