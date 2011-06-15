Крымский спикер поехал в Петербург послушать президента России

Председатель Верховного совета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ по приглашению российской стороны примет участие в XV Петербургском международном экономическом форуме, который будет проходить с 16 по 18 июня под девизом «Лидеры для новой эры», сообщила пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА.

Форум, который проводится ежегодно в северной столице РФ при поддержке и участии президента России, является одной из ведущих мировых дискуссионных площадок, где обсуждаются ключевые вопросы глобальной экономики.

Традиционно на первом заседании форума с приветственным словом выступит российский лидер Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

На форуме планируется обсудить роль развивающихся рынков в формировании нового облика мировой экономики. Дискуссионные площадки будут распределены по трем тематическим блокам: обеспечение глобального экономического роста, создание творческого капитала в России и технологии, расширяющие горизонты.

Кроме того, планируется традиционная сессия по энергетике с участием мировых экспертов и глав крупнейших энергетических компаний мира.

В этом году гостями форума станут президент Финляндии Тарья ХАЛОНЕН, премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес САПАТЕРО, президент Индонезии Сусило Бамбанг ЮДОЙНО. Ожидается приезд председателя Китайской Народной Республики Ху ЦЗИНЬТАО.