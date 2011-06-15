Джарты подсиживать Азарова не собирается

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ намерен работать в Крыму до реализации рассчитанной на десять лет стратегии социально-экономического развития региона.

«Я хочу довести работу, которую мы начали в Крыму, до логического завершения - реализовать Стратегию развития Крыма до 2020 года. Это - моя цель, моя задача и мое желание», - сказал ДЖАРТЫ журналистам, комментируя информацию о его возможном назначении главой Кабинета министров Украины, сообщила пресс-служба Совмина.