Близ Крыма - вспышка чумы свиней

Новая вспышка африканской чумы свиней обнаружена в Краснодарском крае России, сообщил Россельхознадзор.

«В пробах патологического материала, взятого от свиней, павших на свинотоварной ферме «Кавказ» Тбилисского района Краснодарского края, выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на свиноферме содержались 4320 свиней, пали 34. На расстоянии пяти километров от очага заболевания находится еще одна свиноферма, с поголовьем 3120 свиней, принадлежащая той же агрофирме.

В очаге инфекции сотрудники ветслужбы края и Россельхознадзора проводят эпизоотологическое расследование и мероприятия по локализации очага и недопущению распространения заболевания.

Сообщается также, что в пробах патологического материала, отобранного от свиней в одном из личных подсобных хозяйств в селе Хотилово Бологовского района Тверской области, выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней. Проводится комплекс необходимых мероприятий, устанавливается источник заражения.