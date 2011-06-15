К нам едет Ху Цзиньтао

Председатель Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао 18-20 июня посетит с государственным визитом Украину, сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Александр ДИКУСАРОВ на брифинге в среду.

По его словам, китайский лидер начнет визит в Украину с посещения Крыма.

Официальная часть визита состоится 20 июня в Киеве. Тогда главы двух государств проведут переговоры как в узком кругу, так и в составе официальных делегаций.

Предусмотрены также встречи ХУ Цзиньтао с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ и премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

В рамках визита запланировано подписание ряда двусторонних документов, в том числе совместной декларации об установлении и развитии отношений стратегического партнерства между Украиной и КНР, межправительственных и межведомственных соглашений, коммерческих контрактов, добавил ДИКУСАРОВ.