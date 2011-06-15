Крымский премьер исключает превращение автономии в область

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ исключает преобразование автономной республики в область.

«Нет никаких причин, чтобы делать из автономии область… По данным социологических исследований, которые мы проводили, большая часть населения Крыма высказывается за автономный статус региона - но в составе государства Украина. Крым - это сложный и чувствительный организм, он требует ювелирных подходов и не терпит прямолинейных решений», - сказал премьер-министр автономии, комментируя по просьбе журналистов сообщения отдельных СМИ.

ДЖАРТЫ заявил, что парламент и правительство Крыма работают над укреплением автономии и расширением ее полномочий как части Украины.

«Все законы, которые мы продвигаем в Верховной раде, направлены на укрепление автономии Крыма, расширение его полномочий, но как неотъемлемой части Украины», - заявил крымский премьер, которого цитирует пресс-служба Совмина.

По словам ДЖАРТЫ, на усиление исполнительной власти Крыма направлен и закон «О Совете министров АРК», который находится на рассмотрении Верховной рады Украины.