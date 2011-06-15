Экономику Крыма и Севастополя надо синхронизировать - Джарты

Развитие Севастополя должно быть синхронизировано со стратегией развития Крыма, считает председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Мы должны синхронизировать экономическое развитие автономии и города Севастополя. Нужно видеть общую перспективу развития, выстраивать общую стратегию. Не должно быть, например, одновременного строительства портового контейнерного терминала в Евпатории и такого же комплекса в Севастополе - это ненужная, неоправданная конкуренция», - сказал ДЖАРТЫ.

Он напомнил, что до 1998 года в составе Верховного совета Крыма были представители Севастополя.

«Граница, разделяющая Крым и Севастополь, пролегла в умах, а не в экономике. В экономике ее быть не должно. Нужно, чтобы действия по развитию Крыма и Севастополя были направлены в одно русло, усиливали и дополняли друг друга», - сказал крымский премьер.