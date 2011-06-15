Фестиваль детского творчества открывается в Ялте

V международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Яскрава країна», который призван популяризировать хореографическое и вокальное творчество, а также повышать профессиональный уровень педагогов, пройдет 16-21 июня в Ялте, сообщила пресс-служба мэрии.

«Яскрава країна» проводит тематические фестивали в разных регионах Украины, знакомя детей с особенностями культуры, традициями, историческим наследием и богатством: зимой - рождественский фестиваль в Трускавце; весной - театральный фестиваль в Одессе; летом - фестиваль в Крыму; осенью - едет в Чернигов с детским фестивалем славянского единства», - говорится в пресс-релизе.

В этом году на конкурс приедут хореографические и вокальные солисты и коллективы из разных регионов Украины и России.