Какую пенсионную систему хотели бы для себя украинцы (опрос)

Почти половина украинцев предпочитает солидарную пенсионную систему, свидетельствуют результаты телефонного опроса на тему «Пенсионная реформа в Украине», проведенного Институтом Горшенина.

Большинство граждан (77,1%) считает, что Украине нужна пенсионная реформа. Из них более половины (52,3%) выбрали ответ «точно нужна», почти четверть (24,8%) - «скорее нужна». Не видят необходимости в пенсионной реформе 4,8% респондентов. Из них 3,2% считают, что реформа «скорее не нужна», а 1,6% - «точно не нужна». Затруднились ответить на этот вопрос 18,1% респондентов.

По мнению почти половины украинцев (43,2%), пенсионная система в Украине должна быть солидарной (средства на выплату пенсий берутся из налогов работающих граждан). Около трети респондентов (33,2%) предпочитают накопительную систему (отчисления от зарплаты накапливаются на специальных счетах). Вариант «другое» выбрали 3,4% респондентов, при этом каждый пятый украинец (20,2%) затруднился ответить на данный вопрос.

Подавляющее большинство украинцев (80,1%) не рассчитывает на какие-либо дополнительные источники дохода, кроме государственной пенсии, после наступления пенсионного возраста. При этом рассчитывает на другие источники каждый шестой респондент (15,3%), а 4,6% затруднились ответить на вопрос.

Большинство граждан Украины (68,3%) не делает ничего, чтобы обеспечить себя материально после выхода на пенсию. Вкладывают деньги в недвижимость, бизнес - 6,7% украинцев, 6,5% - рассчитывают на помощь детей или родственников, 6,0% - откладывают деньги про запас. Затруднились ответить на данный вопрос 12,5% украинцев.

Институт Горшенина провел опрос с 11 по 13 июня. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.