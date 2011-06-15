Вице-премьера Крыма "изгнали" из украинского парламента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обратился к Государственной службе охраны с просьбой обеспечить в сессионном зале присутствие только народных депутатов.

Это произошло после того, как к нему обратился член фракции "БЮТ-Батькивщина" Остап СЕМЕРАК.

СЕМЕРАК сообщил журналистам, что в сессионном зале на местах для голосования в секторе фракции Партии регионов находился первый вице-премьер Совмина Крыма Павел БУРЛАКОВ.

Председатель ВР, обращаясь к службе госохраны и аппарата ВР, с возмущением спросил: «Что это такое?».

БУРЛАКОВ отказался объяснить журналистам, что он делал в сессионном зале Рады, и покинул помещение.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Владимир МАКЕЕНКО обещает, что ситуация с пребыванием БУРЛАКОВА в сессионном зале Рады будет рассмотрена на заседании комитета.

«(Сложившаяся ситуация) - это вопрос к охране. Но я обещаю вам, что мы просмотрим внутренние записи и рассмотрим этот вопрос на заседании регламентного комитета», - сказал МАКЕЕНКО, добавив, что не видел крымского вице-премьера в сессионном зале.

Журналисты начали убеждать его, что БУРЛАКОВ все-таки был в зале, и якобы даже сидел на рабочем месте депутата от Партии регионов Рената АХМЕТОВА. В ответ МАКЕЕНКО пошутил: «Рановато. Неосмотрительный шаг».