Дети гоняли на парусниках в Севастополе

В Севастополе завершилась детская парусная регата, которая проходила в рамках второй международной парусной регаты «Морской корпус - города-герои 2011». Участниками гонок стали дети от 8 лет, говорится в пресс-релизе Севастопольской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва.

В гонках приняли участие 62 парусника, экипажи из Севастополя, Киева и Николаева.

Юные яхтсмены соревновались в классах как швертботов - «Оптимист», «Кадеты», «Луч-мини», так и в классах парусных досок.

Проведены 12 гонок, победители стали в классе «Оптимист» - десятилетний Дмитрий ПОДЕЛЬНИКОВ и двадцатилетняя Марина ТАРАН; в классе «Кадеты» - пара Роберт ПОДУСТ и Ярослав ОСЕТРОВ; в классе «Луч-мини» - четырнадцатилетняя Мария ПЕТРАШОВА; в классах «досочников» - БИК-Техно Максим КОЛЦУН; RS’X Ольга ГОРБАТЫХ.

Детские соревнования в рамках парусной регаты «Морской корпус - города-герои 2011» прошли впервые.

«Одна из наших задач - воспитание подрастающего поколения. Дети ХХІ века остро нуждаются в примерах для наследования. Таким примером для них могут и должны стать участники детской парусной регаты. Ведь эти дети демонстрируют лучшие качества: волю к победе, выдержку, умение противостоять стихии», - сказал инициатор и организатор гонок, президент Российского морского корпуса Сергей ЮРКЕВИЧ.

Вице-президент Федерации парусного спорта Севастополя Валерий ТАРАН выразил надежду, что в следующем году в парусной регате «Морской корпус» примут участие еще больше экипажей: «Вместе с нынешними участниками мы будем рады видеть у себя детские парусные школы Москвы, Петербурга, Одессы, Керчи, Сочи. Такие соревнования очень важны для воспитания молодого поколения и взращивания олимпийского резерва».