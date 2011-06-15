Крымского вице-премьера выгнали из Рады

Вице-премьер Крыма Павел Бурлаков, которого в среду выгнали из сессионного зала парламента, сидел на месте депутата Александра Заца, расположенного рядом с местом Рината Ахметова, заявил журналистам БЮТовец Остап Семерак.

"Бурлаков сидел на месте народного депутата Заца. Соседнее место - народного депутата Ахметова. Возможно, он играл роль помощника Ахметова, но в любом случае это запрещено Конституцией и законом", - сказал он.

Семерак напомнил, что в этот момент в зале рассматривался вопрос внесения в повестку дня постановления о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Республикой Кипр, и "карточка для голосования другого народного депутата находилась на месте (в гнезде для голосования)".

"Поэтому теоретически Бурлаков мог бы проголосовать, если бы его попросил кто-то из зала (за Ахметова или Заца)", - сказал он.

В свою очередь глава регламентного комитета Владимир Макеенко пообещал журналистам провести расследование инцидента с просмотром материалов камер внутреннего наблюдения в парламенте.

"Но Бурлаков, как представитель Кабинета министров, имеет право на вход в ложу правительства. Он сидел в ложе правительства?" - спросил он.

На шутливую реплику журналистов о том, что Бурлаков сидел на месте Ахметова, Макеенко засмеялся и сказал: "Рановато. Опрометчивый шаг".

В среду спикер Владимир Литвин выгнал из сессионного зала вице-премьера Крыма Павла Бурлакова за то, что он не является депутатом и не имеет права голосовать.

Позже лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов пояснил, что Бурлаков попал в сессионный зал парламента "по инерции".

Украинская правда