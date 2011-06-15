Минкульт возглавила жена президентского "наместника"

Верховный совет Крыма назначил Алёна ПЛАКИДУ министром культуры Крыма. "За" проголосовали 79 из 80 присутствовавших на сессии в среду депутатов крымского парламента. Всего в ВС Крыма 100 парламентариев.

Парламент Крыма 20 апреля уволил Татьяну УМРИХИНУ с должности министра по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

После этого ПЛАКИДА работала первым замминистра крымского Минкульта, исполняя обязанности главы ведомства.

Алёна ПЛАКИДА – супруга Виктора ПЛАКИДЫ, который исполняет обязанности постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым, а ранее, с июня 2006-го по март 2010-го, работал председателем крымского правительства.