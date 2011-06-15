Экс-мэр Алушты вышел на свободу

Ялтинский городской суд 14 июня освободил из-под стражи бывшего мэра Алушты Владимира ЩЕРБИНУ, который обвинялся в превышении власти или служебных полномочий.

ЩЕРБИНА сообщил «Центру журналистских расследований», что он был оправдан по первому эпизоду обвинения - подделке решения городского совета Алушты, а именно - самовольного внесения пункта в решение горсовета после его принятия депутатами.

По второму эпизоду, который инкриминировался ЩЕРБИНЕ и касался препятствования депутатской деятельности (неучет голосов двух депутатов при принятии решения), суд определил наказание в виде двух лет ограничения свободы с отсрочкой исполнения наказания.

Сотрудники милиции и прокуратуры задержали тогдашнего мэра Алушты 8 октября 2010 года.

Центральный райсуд Симферополя 18 октября постановил арестовать ЩЕРБИНУ.

Прокуратура Симферополя в январе 2011 года закончила расследование уголовного дела экс-мэра и направила его материалы в суд.