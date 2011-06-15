Хулиганы напали на "беркутенка"

В Симферополе трое молодых людей устроили драку с сотрудником спецподразделения «Беркут», хулиганы задержаны. Инцидент произошел вечером 14 июня, сообщила пресс-служба главного управления МВД Украины в Крыму.

21-летний сержант милиции после окончания рабочего дня шел домой с территории базы «Беркута».

«К нему подошли трое подвыпивших молодых парней и попросили закурить. Получив отказ, стали настойчиво требовать мобильный телефон, чтобы позвонить. По словам милиционера, троица вела себя агрессивно и вызывающе, явно провоцируя скандал. Видя это, тот вытащил служебное удостоверение и, показав его, вежливо попросил "не нарываться"», - говорится в пресс-релизе.

Молодые люди выбили удостоверение из рук «беркутовца». Завязалась драка. Сотрудник МВД вызвал по телефону подкрепление. Прибыли работники патрульной службы и спецподразделения «Беркут». Они задержали молодых людей. Выяснилось, что из троих задержанных двое - ранее судимые. Результаты медосвидетельствования показали наличие у них в момент потасовки алкогольного опьянения.

Проводится проверка.