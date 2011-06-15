Ливень подтопил пять домов в Крыму

Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в конце прошлой недели, продлено на среду - в регионе местами ожидаются ливни, грозы, град, порывы ветра до 20 метров в секунду, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

При этом в лесах Крыма 15-17 июня сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Управление МЧС объявило штормовое предупреждение на 11-13 июня и просило жителей полуострова и туристов воздержаться от походов в горы и выходов в море. Затем «штормовое» продлили на 14 июня.

Во вторник вечером в поселке Красногвардейское в результате сильного ливня оказались подтопленными пять домов и три домохозяйства. Спасатели и работники коммунальной службы откачали 860 кубометров воды.