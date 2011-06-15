Балаклава воссоздала исторический облик набережной

В Балаклаве на набережной Назукина закончены работы по воссозданию памятников архитектуры и градостроительства.

Воссоздан единый градостроительный ансамбль в стиле начала XX столетия, в который вошли главный корпус и большой флигель дачи Соколовой, где в 1907 году жила Леся Украинка, а также дом городского головы Михайли и дача врача Педькова.

Кроме реконструкции памятников архитектуры, восстановлены и облагорожены фасады в стиле старинных особняков и здания постройки шестидесятых годов, которые вписались в единый архитектурный ансамбль.

Произведена также реконструкция набережной и установлены плавучие причалы, представляющие собой полностью новое гидротехническое сооружение, позволяющее обслуживать порядка пятидесяти плавучих судов водоизмещением до 130 тонн.

В созданном комплексе, включающем в себя яхт-клуб и жилую застройку, выполнены работы по благоустройству, наружному освещению территории и озеленению, во время которого высажено около 600 деревьев и более 2 тысяч кустарников.