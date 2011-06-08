Крым замахнулся на 1,6 млн тонн зерна

Аграрии Крыма планируют собрать 1,5-1,6 млн. тонн зерна в этом году. Прогнозируемая урожайность - 26-27 центнера с гектара, в том числе озимых - 27 ц/га, яровых - до 19 ц/га, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Озимые и ранние яровые зерновые посеяны площади 577,1 тыс. га. Министерство аграрной политики и продовольствия республики считает хорошим состояние 94% посевов ранних зерновых колосовых культур. Для уборки зерновых Крым планирует привлечь около 800 комбайнов из других регионов Украины.

«Проведен огромный по масштабам, материально-техническим и финансовым затратам комплекс мероприятий по возделыванию ранних зерновых культур. Стоимость вложенных ресурсов составила, по самым скромным оценкам, более 1,5 миллиарда гривен», - утверждает крымское правительство.

В 2010 году сельскохозпредприятия автономии собрали 1,3 млн. тонн зернапри средней урожайности 20,5 ц/га.