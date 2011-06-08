СЭС открыла суперлабораторию

Лаборатория, которая оборудована аппаратурой для проведения молекурярно-генетических и иммуно-ферментных экспресс-методов, техническими средствами биозащиты и биобезопасности, открылась в санитарно-эпидемиологической станции Крыма, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Она получила разрешение Министерства здравоохранения Украины на работу с возбудителями особо опасных инфекций.

«Создание такой лаборатории очень важно для Крыма как курортного региона - применение современного оборудования способствует усилению эффективного контроля за эпидемиологической ситуацией на полуострове», - считает министр курортов и туризма Крыма Георгий ПСАРЕВ.

Строительство объекта началось год назад. Эпидемиолого-мониторинговая лаборатория создана в рамках соглашения украинского Минздрава и Министерства обороны США в соответствии с программой «Уменьшение биологической угрозы в Украине».