Налоговая обыскала крупнейшего производителя цемента в Крыму

Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" - крупнейший производитель цемента в Крыму - заявляет об обыске предприятия сотрудниками налоговой милиции и задержании руководителя компании Сергея ЛУКЬЯНЦА.

По информации пресс-службы предприятия, налоговики обыскали комбинат 7 июня, изъяли документы и компьютеры. Из-за изъятия сервера предприятие прекратило отгрузку готовой продукции. "Работа комбината парализована и в ближайшее время может быть полностью прекращена", - говорится в заявлении "Стройиндустрии".

Должностные лица комбината подозревается в умышленном уклонении от уплаты более 2,7 миллионов гривен налогов, возбуждено уголовное дело, руководитель предприятия задержан, сообщила налоговая милиция.

По ее версии, руководство предприятия "занижает объект налогообложения и реализовывает готовую продукцию по цене ниже себестоимости через подконтрольные "транзитные" фирмы".