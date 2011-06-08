Женщина с ребенком погибли в аварии
10:30, 08 июня 2011Крым
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Мопед влетел в легковушку
Женщина и мальчик погибли в результате столкновения автомобиля с мопедом в Крыму. Авария произошла вечером 7 июня в Красногвардейском районе, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.
«Водитель автомобиля "Мицубиси" совершил столкновение с мопедом "Хонда" под управлением женщины, которая выехала со второстепенной дороги на главную», - говорится в пресс-релизе.
Личности погибших в аварии мопедистки и ее пассажира устанавливаются.
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