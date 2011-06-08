Женщина с ребенком погибли в аварии

Женщина и мальчик погибли в результате столкновения автомобиля с мопедом в Крыму. Авария произошла вечером 7 июня в Красногвардейском районе, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

«Водитель автомобиля "Мицубиси" совершил столкновение с мопедом "Хонда" под управлением женщины, которая выехала со второстепенной дороги на главную», - говорится в пресс-релизе.

Личности погибших в аварии мопедистки и ее пассажира устанавливаются.