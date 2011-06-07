Яцубу заслали в Севастополь

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Владимира ЯЦУБУ председателем Севастопольской городской государственной администрации, уволив его с должности постоянного представителя главы государства в Автономной республике Крым, говорится в обнародованных 7 июня на сайте украинского лидера указах.

Ранее, 1 июня, президент освободил Валерия САРАТОВА от должности руководителя администрации Севастополя, которую тот занимал чуть больше года. Экс-губернатор называет причинами увольнения повышение в несколько раз тарифов на коммунальные услуги, и, как следствие, низкий рейтинг среди севастопольцев.

ЯЦУБЕ 63 года. Кресло постпреда президента занимал около пяти месяцев. До этого, с марта по декабрь 2010 года, работал министром регионального развития и строительства Украины. Чиновник потерял в результате админреформы.

«Владимир ЯЦУБА - большой профессионал в деле государственного управления, хозяйственник с огромным опытом. Я считаю, что городу Севастополю повезло. Он сможет реально развиваться в рамках задач по реформированию, которые ставит Виктор ЯНУКОВИЧ», - сказал председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ.

ЯЦУБА заявил, что его главная задача - значительно увеличить темпы социально-экономического развития Севастополя.

«Начнем с создания генерального плана развития Севастополя, без которого невозможно ничего делать, можно только воровать землю, ограждать ее оцинкованным железом, сидеть, ждать, пока найдется инвестор, которому продать этот кусок земли», - сказал новый губернатор.