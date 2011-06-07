Яцуба обещает Севастополю план

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ во вторник в Севастополе представил нового главу городской государственной администрации Владимира ЯЦУБУ.

КЛЮЕВ отметил, что в Севастополе есть «целый комплекс проблем», и ЯЦУБА способен их решить.

По словам нового губернатора, его главная задача - значительно увеличить темпы социально-экономического развития города. «Начнем мы с создания генерального плана развития Севастополя, без которого невозможно ничего делать, возможно только воровать землю, ограждать ее оцинкованным железом, сидеть, ждать, покамест найдется инвестор, которому продать этот кусок земли», - сказала ЯЦУБА.

Второй задачей чиновник назвал упрощение процедур строительства, внедрение в жизнь принятого не так давно закона, разрабатывавшего в годы, когда он руководил профильным министерством.

Среди приоритетов глава ГГА выделил строительство канализационных объектов, реализацию программ «Питьевая вода» и «Доступное жилье».

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ 7 июня назначил главой администрации Севастополя ЯЦУБУ, уволив его с должности своего постоянного представителя в Крыму, которую тот занимал около пяти месяцев.

Ранее, 1 июня, глава государства уволил Валерия САРАТОВА с должности руководителя ГГА Севастополя, которую тот занимал чуть больше года.