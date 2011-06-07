"Таврия" нашла рулевого

Главный тренером симферопольского клуба «Таврия» станет 65-летний Семен АЛЬТМАН.

В последнее время он работал в тренерском штабе сборной Украины и в структуре ФФУ. Ранее - с клубами «Луч-Энергия», «Черноморец», донецким «Металлургом».

Исполняющий обязанности главного тренера «Таврии» Валерий ПЕТРОВ был отправлен в отставку в мае после разгромного поражения симферопольцев футбольному клубу «Ильичевец».