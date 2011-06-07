Мэр курортного поселка в Крыму попался на взятке

Мэр курортного поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма Иван ФАБИШЕВСКИЙ задержан по подозрению в вымогательстве 225 тысяч долларов и получении части взятки - 60 тысяч долларов, сообщил УНИАН источник в прокуратуре.

Помимо ФАБИШЕВСКОГО, сотрудники СБУ задержали в понедельник депутата поссовета Новофедоровки. Деньги они требовали за выделение более гектара сакской земли.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим ответственное положение». Ее санкция - от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.