Мэр курортного поселка в Крыму попался на взятке
16:28, 07 июня 2011Крым
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Требовал два миллиона за гектар земли
Мэр курортного поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма Иван ФАБИШЕВСКИЙ задержан по подозрению в вымогательстве 225 тысяч долларов и получении части взятки - 60 тысяч долларов, сообщил УНИАН источник в прокуратуре.
Помимо ФАБИШЕВСКОГО, сотрудники СБУ задержали в понедельник депутата поссовета Новофедоровки. Деньги они требовали за выделение более гектара сакской земли.
Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим ответственное положение». Ее санкция - от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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