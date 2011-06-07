Севастополь никакая холера не берет

Санитарно-эпидемиологические службы Севастополя заявляет, что санитарное состояние морской воды в Черном море у берегов города соответствует нормам ГОСТ.

«Вы знаете, что в Украине нашли холеру, и сейчас жесточайшим образом поставлен вопрос о контроле ситуации. Специалисты горСЭС сделали мониторинг по пробам морской воды в Севастополе. Пробы воды везде удовлетворяют нормам», - сказал на брифинге первый заместитель председателя Севастопольской госадминистрации Сергей ЖИВОДУЕВ.

Он заверил также, что все медицинские учреждения и санэпидслужба готовы к проведению экстренных неотложных мероприятий по предупреждению распространения карантинных инфекций, в том числе холеры.

Заместитель главного санитарного врача городской СЭС Лариса ТИТОВА в эфире телекомпании «Севастополь» сообщила: «Мы точно также (как в Мариуполе, где зафиксированы случаи заболевания холерой) ужесточили контроль и надзор, чтобы не допустить поступления в Севастополь опасной продукции, в частности вяленой, соленой, слабосоленой рыбы из Азово-Черноморского бассейна».

Она добавила, что проводятся лабораторные исследования для идентификации холерного вибриона. «По состоянию на 6 июня было доставлено 55 проб рыбы разных видов из разных регионов, разных поставщиков, и все результаты отрицательны», - сообщила ТИТОВА.

Кроме того, с 30 мая по 6 июня исследованы 50 проб морской воды на холерный вибрион, результаты отрицательные. Заместитель главного врача СЭС заявила, что накануне летнего сезона еженедельно в обязательном порядке отбираются образцы проб морской воды на всех пляжах города, в зонах отдыха. «Проведен контроль воды на гидробиологический показатель, и на сегодня всюду все соответствует требованиям, превышения допустимых показателей не отмечалось», - подчеркнула она.